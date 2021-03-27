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Sporculardan Polat’a ziyaret

YOZGAT Valisi Ziya Polat Tekvando ve Güreş turnuvalarında derece elden sporcuları ayrı ayrı makamında kabul etti.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:08
Sporculardan Polat’a ziyaret

 Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından bu sene 8’incisi düzenlenen Turkish Open Uluslararası Tekvando Turnuvasında 47 kiloda 3’üncü olan Şevval Talas ve 68 kiloda 2’inci olan İrem Akdoğan’ın Yozgat Valisi Ziya Polat makamında kabul etti. Yozgat’ı gösterdikleri performans ve elde ettikleri dereceler ile gururlandıran tekvandocuları tebrik eden Vali Ziya Polat genç sporculara çeşitli hediyeler verdi. 
GENÇ GÜREŞÇİYİ DE KABUL ETTİ
Yozgat Valisi Ziya Polat Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Enes Buğra Demir’i de makamında kabul etti. İstanbul’da düzenlenen Türkiye Büyükler Greko-Romen güreş şampiyonasında 97 kiloda Türkiye 3’üncüsü olarak Yozgat’ın turnuvada eni iyi şekilde temsil eden Enes Buğra Demir, antrenörleri ile birlikte Vali Ziya Polat’ı ziyaret etti. Vali Polat, Rıza Kayaalp gibi dünya şampiyonu yetiştirmiş olan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde Rıza Kayaalp’in veliahtlarının yetişmesinin gurur verici bir şey olduğunu ifade etti. 

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Sporculardan Polat’a Ziyaret
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