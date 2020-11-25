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Sporculardan hocalarına Sürpriz

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları Antrenör Enis Atmaca’ya sürpriz yaparak 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladılar.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:38
Sporculardan hocalarına Sürpriz

Dün Celal Atik Spor Salon’unda gerçekleştirilen antrenman öncesinde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcuları aldıkları pasta ile Antrenör Enis Atmaca’nın yanına gittiler. Atmaca’nın 24 Kasım Öğretmenler günün kutlayan sporcular, Antrenörlerine ‘’Yıllardan beri bir öğretmen gibi bizlere hentbol ile birlikte hayatı da öğretmeye çalışan Öğretmenimiz, hocamız, Antrenörümüzü 24 Kasım Öğretmenler gününde unutmadık ve ona pasta alarak öğretmenler günün kutlamak istedik’’ dediler. Antrenör Enis Atmaca ise öğrencilerinin bu ince davranışlarından dolayı büyük bir gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu söyledi. Çok duygulandığını dile getiren Atmaca, oyuncularına kendisine yaptıkları bu sürprizden dolayı da teşekkür etti. 

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