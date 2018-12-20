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Sporculara yemek

SORGUN Belediye Başkanı Murat Gürbüz, voleybol ve futbol takımı teknik heyetleri ile oyuncularına yemek verdi.

Sporculara yemek

SORGUN Belediye Başkanı Murat Gürbüz, voleybol ve futbol takımı teknik heyetleri ile oyuncularına yemek verdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Sporculara yemek

Belediye yemekhanesinde verilen yemekte konuşan Gürbüz, her iki takımında mücadele ettikleri ligde şampiyonluk kovaladıklarını ve bunu başaracak güce sahip olduklarını dile getirdi.

Gürbüz, Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden voleybol takımının geçen hafta aldığı Solhanspor galibiyeti ile play off yolunda önemli bir engeli aştığını ve avantaj sağladığını belirterek,

"Voleybolda ligin ilk yarısı bu hafta tamamlanıyor. Takımımız şu anda puan sıralamasında ikinci durumda. 5 Ocak'tan itibaren ligin ikinci yarısı başlayacak ve telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Benim oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenim tam. Onların play offa yükseleceklerinden şüphem yok" dedi. 

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