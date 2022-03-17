Sporculara milli davet

Ligin en genç takımı olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında gösterdikleri performans ile büyük beğeni toplayan Zehra Karadavut, Nuriye İbiş ve Sudenur Üstün bugün başlayıp 19 Mart tarihinde sona erecek olan U16 Milli Takım kampına davet edildiler. Ankara’da bugün başlayacak milli takım kampında başarılı olmak istediklerini dile getiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcuları takım arkadaşları Atiye Gülseven gibi kendilerinin de milli takım formasını giymek istediklerini sözlerine eklediler.