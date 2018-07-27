Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94817
ALTIN
191.150
DOLAR
4.8533
STERLİN
6.3794
EURO
5.6613

Sporculara kurs imkanı

KAYSERİ Şeker’in Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında açılan Boğazlıyan Şeker  yaz spor okulunda boks, satranç ve futbol branşlarında 258 öğrenci kurs gördü.

Sporculara kurs imkanı

KAYSERİ Şeker’in Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında açılan Boğazlıyan Şeker  yaz spor okulunda boks, satranç ve futbol branşlarında 258 öğrenci kurs gördü.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
5 Okunma
Sporculara kurs imkanı

Boğazlıyan Kaymakamlığı Gençlik Spor Müdürlüğü ile Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikası  tarafından ücretsiz olarak açılan yaz spor okuluna 8-14 yaş gurubunda kayıt yaptıran 258  öğrenciye, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi ve boks, satranç ve futbol  branşlarında  haftada 4 gün eğitim verildiği belirtildi. Boğazlıyan yaz spor okulunda 45’i satranç, 47’u boks ve  166’sı  futbol dalında olmak üzere toplam 258 öğrenciye kurs süresince 6 Antrenör 2 Gözetmen tarafından eğitim verildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
70 Kilometre pedal çevirdiler
70 Kilometre pedal çevirdiler
Yozgatspor toplandı
Yozgatspor toplandı
Yavuz Üçüncü Lig’de
Yavuz Üçüncü Lig’de
Seyit Ali ile yola devam
Seyit Ali ile yola devam
LiG HEYECANI BAŞLIYOR
LiG HEYECANI BAŞLIYOR
Ayew'in yeğeni Fener’de
Ayew'in yeğeni Fener’de

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim