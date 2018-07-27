Sporculara kurs imkanı

Boğazlıyan Kaymakamlığı Gençlik Spor Müdürlüğü ile Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikası tarafından ücretsiz olarak açılan yaz spor okuluna 8-14 yaş gurubunda kayıt yaptıran 258 öğrenciye, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi ve boks, satranç ve futbol branşlarında haftada 4 gün eğitim verildiği belirtildi. Boğazlıyan yaz spor okulunda 45’i satranç, 47’u boks ve 166’sı futbol dalında olmak üzere toplam 258 öğrenciye kurs süresince 6 Antrenör 2 Gözetmen tarafından eğitim verildi.