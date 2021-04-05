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SPORCULARA DESTEK

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Spor Hekimliği Polikliniği açılarak, çeşitli nedenlerle sakatlanan sporcuların diğer illere gitmeden tedavilerinin yapabileceği açıklandı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:21
SPORCULARA DESTEK

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde Spor Hekimliği Polikliniği Açıldı. Poliklinikte Perşembe öğleden sonra Op. Dr. Hilal Yağar ve Op. Dr. Mehmet Batu Ertan tarafından ayaktan hasta kabulü yapılacak. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, polikliniği açmalarındaki en büyük etkenlerden birisinin de Yozgat’ta bulunan Yozgatspor ve Yozgat’ta tarih boyunca birçok Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçiler yetiştiren Yozgat Güreş Eğitim ve Kamp Merkezine de katkı sağlamak olduğunu söyledi. Kozan, ‘’Günümüz itibariyle sporcu sağlığına çok daha fazla bir şekilde önem verildiği bilinmektedir. Bu durum elbette ki Spor Hekimliği Polikliniğinin önemini de her geçen gün itibariyle arttırmaktadır. Elbette ki günümüz koşullarında pek çok farklı spor kulübünün kendi spor hekimlerinin de bulunduğunu ifade etmek mümkün olmaktadır. Bu durum esasında sporcu ve sporcu sağlığına verilen bir önemin göstergesidir’’ dedi. Kozan, Spor Hekimliği Polikliniğinin, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Acil Tıp, Radyoloji, Kardiyoloji, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile iş birliği içinde hizmet vereceğini bildirdi. Spor Hekimliği alanında sağlık hizmetlerinin en yüksek düzeyde verildiği ilkeli, dinamik, uluslararası alanda lider bir hastane olmayı hedeflediklerinin altını çizen Kozan, ‘’Spor Hekimliği Polikliniği sporcuların spor aktivitesi yaparken ortaya çıkan rahatsızlıkların tanısını ve tedavisini mümkün kılan bir polikliniktir. Bu noktada Spor Hekimliği Polikliniğinin yaralanmaları önleyici bir etkisinin bulunduğunu söylemek de mümkün olmaktadır. Bu kapsamda Spor Hekimliği Polikliniğinin sporcular açısından son derece önemli olduğunu ifade etmek mümkün olmaktadır’’ diye konuştu.     •SPOR SERVİSİ•

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SPORCULARA DESTEK
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