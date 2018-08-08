Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96161
ALTIN
203.228
DOLAR
5.2273
STERLİN
6.7537
EURO
6.0601

Sporculara deprem eğitimi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her sene düzenlenen Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenciler Yozgat’ta Cumhuriyet Alanı’nda konuşlanan AFAD Tırında deprem eğitimi aldılar.

Sporculara deprem eğitimi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her sene düzenlenen Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenciler Yozgat’ta Cumhuriyet Alanı’nda konuşlanan AFAD Tırında deprem eğitimi aldılar.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
4 Okunma
Sporculara deprem eğitimi

Yaz Spor Okulları kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde basketbol eğitimi alan yaklaşık 40 öğrenci Cumhuriyet Alanına gelerek AFAD Tırında deprem eğitimi aldılar. Uygulamalı olarak verilen eğitim sonrasında minik basketbolcular gerçek bir deprem korkusunu yaşadıklarını ve uygulamalı olarak verilen bu eğitimin kendilerinin akıllarından hiçbir zaman çıkmayacağını söylediler. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TAKIM iZiNDE
TAKIM iZiNDE
Geleceğin yıldızı
Geleceğin yıldızı
Nurettin Ecevit Yozgatspor' da
Nurettin Ecevit Yozgatspor' da
Son antrenman bugün
Son antrenman bugün
Yozgatspor, tempo artıracak
Yozgatspor, tempo artıracak
Eylülde başlıyor
Eylülde başlıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim