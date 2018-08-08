Sporculara deprem eğitimi

Yaz Spor Okulları kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde basketbol eğitimi alan yaklaşık 40 öğrenci Cumhuriyet Alanına gelerek AFAD Tırında deprem eğitimi aldılar. Uygulamalı olarak verilen eğitim sonrasında minik basketbolcular gerçek bir deprem korkusunu yaşadıklarını ve uygulamalı olarak verilen bu eğitimin kendilerinin akıllarından hiçbir zaman çıkmayacağını söylediler.