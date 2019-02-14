Sporculara başkandan moral

Başkan Coşgun, Yozgat’ta yapılan okul sporları müsabakalarında göstermiş oldukları gayret ve çabadan dolayı Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Çakırer ile birlikte sporcuları tebrik etti, çeşitli hediyeler verdi. Başkan Coşgun, ‘’Geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Akdağmadeni Belediyesi olarak Türk sporunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sporcularımız, eğitim gördükleri okulların takımlarıyla katıldıkları yarışmalarda 6 birincilik, 9 ikincilik, 2 üçüncülük elde etmişlerdir. Kendilerini bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını temenni ediyorum’’ dedi.

