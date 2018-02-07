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Sporcular Çamlığı sevdi

KIRŞEHİR Doğa Sporları ve Trekking Kulübü tarafından, Türkiye’nin ilk milli Parkı Çamlık’ta gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katılan sporcular, memnun kaldı. 

Sporcular Çamlığı sevdi

KIRŞEHİR Doğa Sporları ve Trekking Kulübü tarafından, Türkiye’nin ilk milli Parkı Çamlık’ta gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katılan sporcular, memnun kaldı. 

07 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Sporcular Çamlığı sevdi

Hafta sonunu milli park çamlıkta geçiren doğa sporları sporcuları, karlar üzerinde yürüyerek, zirveye kadar çıkıp, tekrar Cevdet Dündar Göleti bölgesinden şehre indi.
Gezi sırasında gördükleri doğal güzellikleri fotoğraflayan doğa sporları sporcuları, bazı yaban hayvanı türleri ve izleriyle de karşılaşmanın mutluluğunu yaşadı.
Sporcular, Yozgat çamlığının bir çok spor için ideal bir bölge olduğunu dikkat çekerek,
‘Burada doğa sporlarının farklı branşları, bisiklet, foto safari gibi etkinliklerin yapılması da mümkün’ ifadelerini kullandılar. Yürüyüşün sonunda karşılaştıkları AK Parti Milletvekili Ertuğrul Soysal ile sohbet eden sporcular, taleplerini ilettiler. Soysal da, doğa yürüyüşlerinin ve sporlarının yapılabilmesi için gerekli olan desteği vereceklerini söyledi.

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