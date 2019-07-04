Sporcu itfaiyeciler

Sorgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, başlattıkları uygulama ile sabah sporu yaparak güne zinde bir başlangıç yapıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği için 24 saat görev yapan itfaiye erleri sabah sporlarını itfaiye bölgesinde gerçekleştiriyor. Spor etkinliğine ısınarak ve koşarak başlayan itfaiye erleri, daha sonra kondisyon aletleri ile sporlarını yapıyor. Göreve dinç başlamak ve kondisyonlarını korumak amacıyla güne sporla başlayan itfaiye erleri görevlerinin çok zor ve tehlikeli olduğunu belirterek, spor yaparak vücutlarını her türlü zorluğa karşı alıştırdıklarını söylediler.