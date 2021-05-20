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Sporcu fabrikası olacak

YOZGAT Belediyesi Bozokspor birçok branşta faaliyetlerine önümüzdeki günlerde başlamayı planlarken en az bin sporcuyu spor camiasına kazandırarak bir sporcu fabrikası gibi çalışmayı hedefliyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:59
Sporcu fabrikası olacak

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, daha önce Yozgat Belediyesi bünyesinde kattıkları Bozokspor ile Yozgat gençliğine sahip çıkacaklarını ve Yozgat Belediyesi Bozokspor’un bir sporcu fabrikası gibi çalışacağını söyledi. Yozgat Belediyesi olarak gençlere her zaman destek olacaklarını daha önceden ifade ettiklerini hatırlatan Köse, ‘’Sporcu camiasından geldiğimiz için özellikle bu salon sporları ve diğer sporlar ile alakalı branşlarımızı oluşturduk. Bu bağlamda da Bozokspor kulübümüzü de kurduk. İnşallah gelecekte bin tane gencimizi spor camiasına katmak istiyoruz. Biz sporcu fabrikası olarak çalışacağız’’ dedi. 

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Sporcu Fabrikası Olacak
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