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SPORCU AiLE

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i A grubu takımlarından Yenifakılı Gençlikspor’un, kulüp başkanından oyuncu ve takım kaptanına kadar hepsi aynı aileden.  

SPORCU AiLE

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i A grubu takımlarından Yenifakılı Gençlikspor’un, kulüp başkanından oyuncu ve takım kaptanına kadar hepsi aynı aileden.  

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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SPORCU AiLE

İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubunda ilk iki takım arasına kalma mücadelesi veren Yenifakılı Gençlikspor’un kulüp başkanı Köksal Kahraman’ın üç oğlu da takımda futbol oynuyor. Kulüp Başkanı Köksal Kahraman’ın büyük oğlu Barış Kahraman takımda hem antrenörlük hem de futbol oynarken, diğer oğlu Özgür Kahraman takımın kaptanlığını yaparken, küçük oğlu Şafak Kahraman ise takımın başarısı için ter döküyor. Kahraman ailesini sahada görenler ise ailecek sporcu dedirtiyorlar. Kulüp Başkanı Köksal Kahraman, oğulları ile birlikte Yenifakılı Gençlikspor’un başarısı ve Yenifakılı gençlerin spora kanalize olmaları için çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl şansız bir şekilde Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde düştüklerini hatırlatan Kahraman, bu sene yeniden Birinci Amatör kümeye yükselmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. İyi bir ekiplerinin olduğunu vurgulayan Köksal, ligde iki galibiyet ile ikinci sırada bulunduklarını yarın oynayacakları Çekerek maçı sonunda da şampiyonluk iddialarını son haftaya taşıyacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

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