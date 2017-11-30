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SPORA YENi TESiS

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen, Akdağmadeni Gençlik Merkezi, Yozgat Gençlik Merkezi ve Sporcu Fabrikası binaları tamamlanırken, çevre düzenlemesi ile iç tefrişat çalışmalarına başlandı,

SPORA YENi TESiS

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen, Akdağmadeni Gençlik Merkezi, Yozgat Gençlik Merkezi ve Sporcu Fabrikası binaları tamamlanırken, çevre düzenlemesi ile iç tefrişat çalışmalarına başlandı,

30 Kasım 2017 Perşembe 07:00
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SPORA YENi TESiS

Sorgun Stadı hizmete açıldı. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, hali hazırda bitmek üzere olan 4 tane tesislerinin bulunduğunu söyledi. Bunlardan bir tanesinin Akdağmadeni Gençlik Merkezi olduğunu dile getiren Güneşer, buranın geçici kabulünü yaptıklarını, şuanda kullanıma hazır halde olduğunu, içinin tefrişatını yaptıktan sonra hizmete açacaklarını ifade etti. Sorgun ilçesinde yapımı tamamlanmış olan Stadyumun 3 bin seyirci kapasiteli olduğunu kaydeden Güneşer, ‘’Doğu batı tribünlü ve son derece güzel, mükemmel bir sahası olan tesisimizin geçici kabulü yapıldı. Geçtiğimiz hafta sonunda Sorgun’daki Amatör Spor futbol müsabakaları burada oynandı. Yozgat’ın en modern stadı oldu. Bundan sonra da o modern stadın dışarıdan gelecek gruplarda ve futbol müsabakalarında daha aktif bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız’’ dedi. 
Spor Vadisi’nde de şuanda yapımı tamamlanmak üzere olan iki tane tesislerini bulunduğuna vurgu yapan Güneşer, ‘’Bunlardan bir tanesi Gençlik Merkezi. Son derece güzel büyük ve ihtiyacımızı karşılayacak nitelikte tesis oldu. Şuanda çevre düzenlemesi yapılıyor, aynı şekilde iç tefrişatını yapacağız ve Rıza Kayaalp Spor Salonu üzerinde bulunan gençlik merkezimizi de oraya taşıyacağız. Daha güzel bir ortamda hizmet vereceğiz. Eski Gençlik Merkezimizden boşalan binamızı da kullanamaya devam edeceğiz. Orada mevcut salonlarımız var onların kullanımına devam edilecek. Ama ileride orayla ilgili çeşitli projelerimiz var o projeler netleştiği zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca sporcu fabrikası adı altında yaptırdığımız antrenman sahası da bitmek üzere, burası da iki üç ay içerisinde bize teslim edilecek. İçerisinde 4 tane ayrı antrenman sahasının olduğu ayrıca bir tanede salon sporları dediğimiz voleybol, basketbol müsabakalarının oynanabileceği büyük salonumuz var. Burası bizim ihtilacımız olan güreşçiler için, judocular için, badminton için, diğer ferdi sporları, olmayanları da katacak şekilde, bunlardan bir tanesi de halter. Onlarına getireceğiz içini iyice donatacağız ve Yozgatlının hizmetine sunacağız’’ diye konuştu. 
 

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