Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95288
ALTIN
191.066
DOLAR
4.6784
STERLİN
6.1987
EURO
5.4678

Spora Halk Eğitim desteği

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi, öğrencilere yönelik yaz spor eğitim kursları açtı.

Spora Halk Eğitim desteği

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi, öğrencilere yönelik yaz spor eğitim kursları açtı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
37 Okunma
Spora Halk Eğitim desteği

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, vatandaşların ve öğrencilerin sürekli gelişimlerine katkı sunmak, kendi yetenekleri doğrultusunda verimli zaman geçirmelerini sağlamak, aile, toplum ve çevrelerine daha faydalı bireyler olmaları adına destekte bulunmak, sosyal ve psikolojik açıdan daha iyi duruma gelmelerine katkı sunmak amacına yönelik kurslar açıldığını söyledi. Yazıcı, bu yıl açılan Kuran-ı Kerim Okuma, Bilgisayar İşletmenliği, Yabancı Dil, Yozgat Yöresi Türk Halk Oyunları, Görsel Sanatlar, Ebru, Ahşap Yakma kurslarının yanında sportif amaçlı kurslara da ağırlık verildiğini anlattı. Yazıcı, bu amaçla merkez bünyesinde açılan Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Yüzme,  Güreş, Tekvando, Halter, Step-Aerobik, Satranç kurslarının da devem ettiğini bildirdi. Yazıcı, il genelinde toplam 75 kursun açıldığını, bu kurslara 810 kursiyer ve öğrencinin devam ettiğini bildirdi. Yazıcı, ‘’Alan araştırmaları ve gelen talepler doğrultusunda yeni kursların açılmasına devam edilecektir. Kursların açılmasında destek olan, kurslarımızda görev alan ve kurslarımıza katılım sağlayan kursiyerlerin tümüne teşekkür ederiz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SORGUN’A BULGAR OYUNCU
SORGUN’A BULGAR OYUNCU
Spor okulları bu hafta
Spor okulları bu hafta
Selim Kapadokya’da
Selim Kapadokya’da
Başyayla’dan Yozgatspor sözü
Başyayla’dan Yozgatspor sözü
Açıklık getirdi
Açıklık getirdi
Doğan İspanya yolcusu
Doğan İspanya yolcusu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim