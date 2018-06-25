Spora Halk Eğitim desteği

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, vatandaşların ve öğrencilerin sürekli gelişimlerine katkı sunmak, kendi yetenekleri doğrultusunda verimli zaman geçirmelerini sağlamak, aile, toplum ve çevrelerine daha faydalı bireyler olmaları adına destekte bulunmak, sosyal ve psikolojik açıdan daha iyi duruma gelmelerine katkı sunmak amacına yönelik kurslar açıldığını söyledi. Yazıcı, bu yıl açılan Kuran-ı Kerim Okuma, Bilgisayar İşletmenliği, Yabancı Dil, Yozgat Yöresi Türk Halk Oyunları, Görsel Sanatlar, Ebru, Ahşap Yakma kurslarının yanında sportif amaçlı kurslara da ağırlık verildiğini anlattı. Yazıcı, bu amaçla merkez bünyesinde açılan Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Yüzme, Güreş, Tekvando, Halter, Step-Aerobik, Satranç kurslarının da devem ettiğini bildirdi. Yazıcı, il genelinde toplam 75 kursun açıldığını, bu kurslara 810 kursiyer ve öğrencinin devam ettiğini bildirdi. Yazıcı, ‘’Alan araştırmaları ve gelen talepler doğrultusunda yeni kursların açılmasına devam edilecektir. Kursların açılmasında destek olan, kurslarımızda görev alan ve kurslarımıza katılım sağlayan kursiyerlerin tümüne teşekkür ederiz’’ dedi.