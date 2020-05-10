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Spor yaptılar…

Yozgat'ta sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar spor yaptı.

10 Mayıs 2020 Pazar 23:52
Spor yaptılar…

YOZGAT’ta 25 yıl önce kurulan ve çoğunluğunu 65 yaş üstü vatandaşların oluşturduğu Seher Vakti Spor Ekibi üyeleri, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında dün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun aradan sonra sokağa çıkarak antrenman yaptı. Ekip üyesi 20 kişi, Bilal Şahin Mahallesi'ndeki Çapanoğlu Kentpark'ta sosyal mesafeyi koruyarak bir araya geldi ve kültür fizik hareketleriyle eski formlarını yakalamaya çalıştı. 66 yaşındaki Osman İçme, 25 yıldır ekip arkadaşlarıyla birlikte spor yaptıklarını söyledi.  Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kaldıklarını anlatan İçme, "11.00-15.00 saatleri arası izni fırsat bilerek arkadaşlarımızla bunu değerlendirelim istedik. Ekibimizde 65 yaş üstü arkadaşlarımızın yanında 65 yaş altı arkadaşlarımız da bulunuyor. Sosyal mesafeyi koruyoruz, maske ve eldivenlerimizle sporumuzu yapıyoruz. Bu izinle birlikte yeniden doğmuş gibi olduk" dedi.

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Spor Yaptılar…
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