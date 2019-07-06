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Spor yapıyorlar

SORGUN ilçesinde gençlik hizmetleri ve spor Müdürlüğü ile ilçe müftülüğü arasında 2016 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesince ‘Dinimi öğreniyorum spor yapıyorum projesi’ hayata geçirildi.

Spor yapıyorlar

SORGUN ilçesinde gençlik hizmetleri ve spor Müdürlüğü ile ilçe müftülüğü arasında 2016 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesince ‘Dinimi öğreniyorum spor yapıyorum projesi’ hayata geçirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Spor yapıyorlar

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, proje kapsamında 4 yıldır birçok faaliyette bulunduklarını dile getirerek, "Her yıl yenilenen protokol gereğince camilerde spor kursları düzenleyip, camiler arası futsal ve futbol turnuvası organize ediyoruz. Bu yıl da yine bu proje çerçevesinde camilerimizde spor kursları düzenliyoruz. Ayrıca, buralarda eğitim alan sporculara yönelik dini eğitimler ve konferanslar veriyoruz. Bu güzel etkinlik hafta içi her gün saat 16.00'da ilçe stadyumunda yapıyoruz" dedi. Tunçer, bu kurslar kapsamında futbol ve futsal turnuvası düzenleyeceklerini sözlerine eledi. 

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