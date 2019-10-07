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SPOR YAPIP, EĞLENDiLER

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve veliler spor yaparak eğlendiler.

SPOR YAPIP, EĞLENDiLER

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve veliler spor yaparak eğlendiler.

07 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
SPOR YAPIP, EĞLENDiLER

Rıza Kayaalp Spor Salon’u bahçesinde gerçekleştirilen spor etkinliğine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kurslara devam eden öğrenciler ile veliler katıldı. Spor etkinliğinde konuşan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Akgün, okulların açılmasının ardından bu sene ilk defa spor kurslarının başlaması nedeniyle velilerinde katılımı ile bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Gerçekleştirdikleri etkinlik ile öğrenci ve velilerinin spora daha ılımlı bakmalarını amaçladıklarını hatırlatan Akgül, ‘’Ayrıca bu etkinliği yaparken öğrenci velilerimizin tesislerimizi görmelerini amaçladık. Velilerimizin çocuklarını gönül rahatlığı ile bizlere teslim edebileceklerini göstermek istedik. Ayrıca çocuklarımızı spor salonlarımıza çekmek ve bütün çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Okulların tatil olmasının ardından tamamlanan Yaz Spor Okullarının ardından kurslarımız kapanmadan kış döneminde de devam ediyor. Şimdi de kış dönemi spor okullarımızı faaliyete geçirdik ve antrenörlerimiz eşliğinde öğrencilerimiz istedikleri branşlarda antrenmanlarını yapıyorlar. Bugünkü yaptığımız etkinlik bir nevi de kış spor okullarımızın açılışı niteliğinde oldu. Beni yaptığımız etkinliğe katılan bütün velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Spor kurslarımız yaz kış devam ediyor ve velilerimiz çocuklarını gönül rahatlığı ile bizlere emanet ederek spor yapmalarına katkıda bulunurlar’’ dedi. Akgül’ün konuşmasının ardından öğrenciler hazırlanan platformlarda velileri ile birlikte spor yaparak gönüllerince eğlendiler. Ayrıca sporculara ve velilerine hazırlanan çiğköfteler ikram edildi. 
 

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