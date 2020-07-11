SPOR YAPIN!

YAŞAMINI İstanbul’da sürdüren Beden Eğitimi Öğretmeni Spor ve Yaşam Koçu hemşehrimiz Fatih Kılıçarslan, korona virüsü ile mücadele sürecinde sporun etkilerini anlatırken, insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan en önemli şeyin bağışıklık sistemi olduğunu, spor yaparak, sistemin güçlendirilebileceğini söyledi. Kılıçarslan, öğrencileriyle birlikte farklı etkinliklere Yozgat’ta imza atmak istediklerini belirterek, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığını gezdi, yapılabilecek etkinliklerle ilgili uygun alanların tespitini yaptı. Kılıçarslan, sağlık ve bilim kurullarının aldığı ‘Evde kal, hayatta kal’ sloganlarının virüsün bulaşmasını, yayılmasını bir nebze de olsa engellemiş olsa da bu durumun insanların bağışıklık sistemlerinin ne kadar güçlü olduğuyla da ilgili olduğuna vurgu yaptı. Kılıçarslan, ‘’Korona ve buna benzer virüslerin genelde zayıf bağışıklığı olan ve yaşlı insanlar da daha etkili olduğu gözlenmektedir. Son dönemlerde yapılan araştırmalarda, çalışma sistemi, bilişim araçlarının gelişmesi ile birlikte insan gücünün daha az kullanılmakta olduğu, dolayısıyla stabil ve sedanter bir yaşam tarzı ortaya çıktığı görülmektedir. Sedanter ve durağan bir yaşam tarzı zamanla kardiyovasküler hastalıklar, obezite sorunu ve postürel bozukluklar gibi birçok hastalığa neden oluyor. Burada insan vücudunun ve bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve virüslerin daha çabuk vücudumuzu ele geçirerek ölümlere sebebiyet verdiğini görüyoruz’’ dedi. Beden Eğitimi Öğretmeni Spor ve Yaşam Koçu Kılıçarslan, dünyanın gelişmiş bir çok ülkesinde insanların egzersiz ve spor bilincini aynen yemek, uyku, ibadet etmek gibi günlük yaşantılarına entegre ettikleri kaydetti. Kılıçarslan, ‘’Yapılan araştırmalarda düzenli egzersiz ve spor yapan kişilerin yüzde 35 ile 55 arasında daha az kardiyovasküler hastalıklara yakalandıkları, spor yapan gençlerin de zihinlerinin daha aktif olarak hareket ettiği, eğitimde daha başarılı oldukları bilimsel olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda spor yaparak, Güneşten D vitaminini alarak, düzenli beslenerek vücudumuzun bağışıklığını en üst seviyeye çıkarabiliriz’’ diye konuştu. Kılıçarslan, her gün sabah kalkıldığında düzenli 45 dakika yada bir saat yürüyüş, sportif egzersizler yaparak, bağ, bahçede çalışarak bünyemizi güçlendirip, damar tıkanıklığı, kalp hastalıkları dahil kaslarımızı da daha kuvvetli hale getirerek, günlük yaşantımızda daha güçlü bir birey olmamızı sağlayabileceğimizin altını çizdi. Kılıçarslan, ‘’Eğer ki buna zamanımız yoksa iş dönüşü üç durak erken inip eve kadar yürümek bunu da yapamıyorsak, evde ufak kardiyo egzersizleri, mekik, şınav, plank duruşu gibi hareketlerle vücudumuzu kuvvetli hale getirebiliriz. Yani kısaca spor yap hayata tutun diyoruz, sağlıklı ve güçlü bir birey olarak sevdiklerimizi yalnız bırakmıyoruz’’ ifadelerini kullandı.