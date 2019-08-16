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Spor Vadisi yeniden

YOZGAT Valiliği tarafından 2015 yılında yapımı tamamlanan ve ihaleye çıkartılan Spor Vadisi yaklaşık 1 yıl kapalı durduktan sonra tekrar vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Spor Vadisi yeniden

YOZGAT Valiliği tarafından 2015 yılında yapımı tamamlanan ve ihaleye çıkartılan Spor Vadisi yaklaşık 1 yıl kapalı durduktan sonra tekrar vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Spor Vadisi yeniden

Geçtiğimiz yıl sözleşmesi sona eren ve yaklaşık bir yıldır vatandaşa hizmet veremeyen Spor Vadisi tekrar hizmete açıldı. İçerisinde yürüyüş parkurları, fitnıs alanları, halı sahaları, basketbol ve tenis kortları ile sosyal tesisleri bulunan Spor Vadisinde bu tesislerin birçoğu neredeyse atıl duruma gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Spor Vadisi bir yıllık aradan sonra atıl duruma gelen tesisler tekrar canlandırılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yeni yüklenici ile kafeteryası, halı sahası, sosyal tesisleri canlanmaya başlayan Spor Vadisi ziyaretçilerini bekliyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat ValiliğiSpor Vadisi
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