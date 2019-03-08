SPOR TOTO SPONSOR OLDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a Spor Toto Teşkilatı tarafından 250 bin liralık destek verildiği bildirildi. AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse’nin seçim irtibat bürosunu açılışına katılmak üzere Yozgat’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ın AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman sahip çıktığını, Yozgat’a sahip çıkmanın da boyunlarının borcu olduğunu ifade etti. Boynunda Yozgatspor atkısı ile konuşan Oktay’ın konuşmasını bir grup taraftar sık sık ‘Yozgatspor şampiyon’ sloganlarıyla kesmişti. Oktay, Yozgat’ın gönlünde ayrı bir yeri olduğuna vurgu yaparak, Yozgat ve Yozgat’ın sorunları ile her zaman yakından ilgilendiğinin altını çizip, Yozgatspor’a gerekli desteği vereceklerini bildirdi. ‘İnşallah Yozgatspor’u çok daha ilerilerde görmek istiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’ya dönüşünde Spor Toto teşkilatı ile görüşerek, maddi destek verilmesini istedi. Bunun üzerine, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4'üncü grupta mücadele eden Yozgatspor ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında 250 bin liralık sponsorluk sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.