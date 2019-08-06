Spor tesislerini inceledi

Spor kompleksi projesinin, Çekerek Kaymakamlığı himayelerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü adına projesi onaylanan Oran Kalkınma Ajansından finanse edildiği kaydedildi. Spor kompleksi ve sosyal yaşam alanı projesinin yürütümünü yerinde görme amacıyla Kaymakam Evren Çakır, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vahap Konakçı, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Gezer, yenilenen Futbol Stadının yanında yapılan Tenis Kordu, Voleybol Sahası, Basketbol Sahası, Yürüyüş Yolu ve etrafında piknik yapamaya uygun inşa edilen kamelyaları inceledi.