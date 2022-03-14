Spor tesislerine inceleme

Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu Başkanı Nuri Çınar, Çayıralan ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı 1 adet sentetik çim futbol sahasının, 1 adet 500 kişilik Spor Salonu’nun bulunduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ise Aşağıtekke köyünde 1 adet halı saha ve 1 adet küçük Salonu bulunduğunu kaydeden Çınar, ‘’Halı saha yaz aylarında Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince gençliğin hizmetine sunulmakta. Aşağıtekke köyünde YIBO ismiyle faaliyet gösteren okul kapandığı için Spor Salonu da atıl durumdadır. İlçede 1 adet Gençlik ve Spor Müdürü ile bir adet hizmetli kadrosunda görevli personel vardır. Yeni yapılacak atamalarla temizlik ve güvenlik görevlileri alındığı ve yakın zamanda görevlerine başlayacakları belirtilmiştir’’ dedi.

Çayıralan ilçesinde Çayıralan Esnafspor ismiyle Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden bir futbol takımının mevcut olduğu hatırlanan Çınar, ‘’Maçlar sentetik çim futbol sahasında oynamaktadırlar. Sahada tribün tek taraflı olup, ikinci bir tribün yapılması ve gelen rakip taraftarın orada maçı izlemesi uygun olacaktır. Futbol sahasının güney doğu kısmındaki köşede çökme mevcut olup bu bölgenin onarımın yapılması gerekmektedir. Dış istinat tel örgüsünde yer yer yırtılmalar mevcut olup, maçlarda yabancı kişilerin sahaya girmemesi açısından tel örgünün yenilenmesi emniyet açısından önem arz etmektedir. Çayıralan ilçemizde antrenörün olmadığı, ferdi branşlarda güreş, judo, boks, kickboks, teakwondo Antrenör istihdamının sağlanması ilçede yaşayan gençler açısından önemlidir. Spor Salonu giriş kapısı önüne sundurma yapılması gerekmektedir. Kışın çatıda biriken kar, buz halinde giriş kapısına düşmekte olup, tehlike arz etmektedir. Spor Salonu’nda binanın oturmasından kaynaklı çökmeler ve çatlaklar mevcut olup, bakım ve onarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Spor Salonu’muza güvenlik kamerası bulunmayıp ihtiyaç duyulmakta olduğu gerek yerinde yapılan incelemelerden gerekse yetkililerden alınan bilgilerden anlaşılmıştır’’ dedi.

