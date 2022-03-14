Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Spor tesislerine inceleme

Yozgat İl Genel Meclisi Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından, Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde bulunan spor tesisleri ile halı sahalarda inceleme yapıldı.

14 Mart 2022 Pazartesi 00:37
Spor tesislerine inceleme

Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu Başkanı Nuri Çınar, Çayıralan ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı 1 adet sentetik çim futbol sahasının, 1 adet 500 kişilik Spor Salonu’nun bulunduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ise Aşağıtekke köyünde 1 adet halı saha ve 1 adet küçük Salonu bulunduğunu kaydeden Çınar, ‘’Halı saha yaz aylarında Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince gençliğin hizmetine sunulmakta. Aşağıtekke köyünde YIBO ismiyle faaliyet gösteren okul kapandığı için Spor Salonu da atıl durumdadır. İlçede 1 adet Gençlik ve Spor Müdürü ile bir adet hizmetli kadrosunda görevli personel vardır. Yeni yapılacak atamalarla temizlik ve güvenlik görevlileri alındığı ve yakın zamanda görevlerine başlayacakları belirtilmiştir’’ dedi. 
Çayıralan ilçesinde Çayıralan Esnafspor ismiyle Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden bir futbol takımının mevcut olduğu hatırlanan Çınar, ‘’Maçlar sentetik çim futbol sahasında oynamaktadırlar. Sahada tribün tek taraflı olup, ikinci bir tribün yapılması ve gelen rakip taraftarın orada maçı izlemesi uygun olacaktır. Futbol sahasının güney doğu kısmındaki köşede çökme mevcut olup bu bölgenin onarımın yapılması gerekmektedir. Dış istinat tel örgüsünde yer yer yırtılmalar mevcut olup, maçlarda yabancı kişilerin sahaya girmemesi açısından tel örgünün yenilenmesi emniyet açısından önem arz etmektedir. Çayıralan ilçemizde antrenörün olmadığı, ferdi branşlarda güreş, judo, boks, kickboks, teakwondo Antrenör istihdamının sağlanması ilçede yaşayan gençler açısından önemlidir. Spor Salonu giriş kapısı önüne sundurma yapılması gerekmektedir. Kışın çatıda biriken kar, buz halinde giriş kapısına düşmekte olup, tehlike arz etmektedir. Spor Salonu’nda binanın oturmasından kaynaklı çökmeler ve çatlaklar mevcut olup, bakım ve onarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Spor Salonu’muza güvenlik kamerası bulunmayıp ihtiyaç duyulmakta olduğu gerek yerinde yapılan incelemelerden gerekse yetkililerden alınan bilgilerden anlaşılmıştır’’ dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Spor Tesislerine IncelemeIlerigazetesiMartCumartesi2022YozgatSorgunMücadeleMüsabakaSporLigYozgat İl Genel Meclisi Gençlik Spor Ve Turizm KomisyonuçayıralanSpor TesisleriHalı SahaIncelemeNuri Çınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güreşçilerden teşekkür
Güreşçilerden teşekkür
Turnuvalar devam ediyor
Turnuvalar devam ediyor
Milli Sporcular Akdağmadeni kampında
Milli Sporcular Akdağmadeni kampında
Amatör de ertelendi
Amatör de ertelendi
Taraftarlar büyük ilgi gösterdi
Taraftarlar büyük ilgi gösterdi
Vali Polat ta izledi
Vali Polat ta izledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim