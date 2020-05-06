Spor tesislerine 33 Milyon…

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ülkemizin bir taraftan tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını ile mücadelesini sürdürürken bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin vatandaşına hizmet için yatırımlara devam ettiğini söyledi. Oktay, ‘’Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat özelinde yapılan yatırımları ve çalışmaları da yakinen takip ediyoruz. 18 yıldır ülkemizin her köşesindeki vatandaşına hizmet sunan AK Parti hükümetleri yeni eserler kazandırmak için de çalışmalarını sürdürmektedir’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ‘’Bir evladı olmaktan onur duyduğum memleketim Yozgat’a Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapılacak bazı yatırımların müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum’’ diyerek, Yozgat Bozok Stadında yapılacak yenileme çalışmaları ile diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi. Oktay, ‘’Yozgat Bozok Stadı tribünlerinin yenilenmesi, atletizm pisti, saha aydınlatması, bakım onarım işleri ile bazı ilçelerdeki spor tesisleri yapımı için Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından KDV hariç 33 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin, KDV hariç 28 milyon lirası Bozok Stadı için kullanılacaktır. En kısa sürede gerçekleştirilecek çalışmalar sonunda ortaya çıkacak eserlerin başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Yozgat’ımıza değer katacak eserlerin tekrar hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum’’ diye konuştu.