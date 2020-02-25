Spor tesisleri yenileniyor

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, yaz dönemine ait çalışmaları plan ve projelendirmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Ünal, ilk etapta atıl durumda ve virane olan halı sahanın eksikliklerinin giderilip, su ve kanalizasyon sorununun gidereceklerini, ışıklandırmasını yaptıracaklarını bildirdi. Belediye Başkanı Oğuz Ünal, önceki yıllarda yapılan ancak bazı eksiklikleri bulunan spor tesislerinin tüm eksikliklerinin giderileceğini söyledi. Ünal, ''Ankara'da bu konuda bazı girişimlerde bulunduk. Gençlerimizn sağlıklı spor yapmalarına imkan sağlayacak olan spor tesislerimizin eksikliklerini giderip, önümüzdeki yaz sezonunda hizmet sunmayı planlıyoruz'' dedi. Belediye Başkanı Oğuz Ünal, belediye teknik ekibiyle birlikte tesislerde incelemelerde bulundu, eksikliklerin tespitini yaptır.