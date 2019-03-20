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Spor tesisleri incelendi

SPOR Genel Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Yozgat’ta bulunan spor tesislerini inceledi.

Spor tesisleri incelendi

SPOR Genel Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Yozgat’ta bulunan spor tesislerini inceledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Spor tesisleri incelendi

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Yozgat ziyaretinin ardından Bozok Stadı modernizasyonu çalışması ve yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi ile Çok Amaçlı Spor Salonunda da Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk bir dizi incelemelerde bulundu.  Tesis incelemelerinin ardından Spor Vadisini gezen Türk daha sonra Yozgat’tan ayrıldı.

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