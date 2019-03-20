Spor tesisleri incelendi

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Yozgat ziyaretinin ardından Bozok Stadı modernizasyonu çalışması ve yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi ile Çok Amaçlı Spor Salonunda da Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk bir dizi incelemelerde bulundu. Tesis incelemelerinin ardından Spor Vadisini gezen Türk daha sonra Yozgat’tan ayrıldı.