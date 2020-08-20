Spor Tesisleri denetlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Uzmanı Derviş Tunçyürek gözetiminde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri Ahmet Şahinol ve Ahmet Turcan tarafından il merkezinde bulunan özel ve devlet olmak üzere 18 spor tesisi denetlendi. Yapılan denetimlerde spor tesislerinde dezenfektan olup olmadığı, Maske kullandırılıp kullandırılmadığı ve kuralların yazılı olduğu broşürler kural listelerinin bulunup bulunulmadığına bakıldı. Ayrıca ateş ölçerler, girenlerin isim listeleri, galoş kullanımı, spor aletleri arasındaki sosyal mesafeler ve metre kareye göre spor yapanların sayısı, spor yapanların malzemelerini kendilerinin getirip getirmedikleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde eksikleri bulunan spor tesisleri eksiklerinin giderilmesi için uyarılırken, genel olarak tüm spor tesislerinde bir sorunun olmadığı bildirildi.