Spor tesisleri denetlendi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ın önderliğinde Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün, Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilgili personellerinin yer aldığı denetimlerde spor salonu sahipleri tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı. Genel durumlarının iyi olduğu tespit edilen ve büyük ölçüde pandemi kurallarına uydukları görülen spor salonlarında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına özellikle uyulması gerektiği konusunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak uyarılarda bulundu.