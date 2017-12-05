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-Spor tesisi açıldı

SARIKAYA ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenman salonları ve kondisyon merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

-Spor tesisi açıldı

SARIKAYA ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenman salonları ve kondisyon merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

05 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Spor tesisi açıldı

Açılış töreninde Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam, Jandarma Komutanı Teğmen Yüşa Kılınç, Emniyet Müdür Vekili Komiser Kadir Topkaya, tesislerin yapımında katkıda bulunan işadamları da katıldı. Tesisin yapımına katkıda bulunanlara ‘teşekkür plaketi’ verildi. Açılışın ardından, salon gezildi, sporcular gösteri amaçlı antrenman ve müsabaka yaptı.

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