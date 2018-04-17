SPOR ŞENLiKLERi BAŞLADI

Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının katıldığı, 16 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek spor şenliklerinde futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, satranç, badminton kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Üniversitede her yıl büyük çekişmeye sahne olan ve bu yıl 11’incisi düzenlenen Spor Şenlikleri Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çiftçi ve Prof. Dr. Şenol Akın tarafından spor meşalesinin yakılması ile başladı. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Bozok Üniversitesi 11. Spor Şenlikleri’ni başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Spor Şenlikleri yapmamızdaki amaç öğrenciler arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak. Yapılacak müsabakalarda centilmenlik anlayışını öğrencilerimizin benimsemesine yardımcı olarak sporun dostluk ve kardeşlik olduğuna dikkat çekmektir. Müsabakaların şenlik havasında ve centilmenlik içerisinde, sakatlanmaların olmadığı bir ortamda geçmesini temenni ediyorum. Müsabakalarda yer alacak öğrenci ve personelimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Bozok Üniversitesi Halk oyunları ekibi sahne aldı. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey 17-21 Mart tarihleri arasında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton müsabakasında 1. Lige yükselmeye hak kazanan Badminton Takımı’nı tebrik ederek birincilik kupalarını takdim etti. Şenlik kapsamında ilk gün yapılacak olan basketbol müsabakasında Tıp Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi erkek basketbol takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlama atışını Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey yaptı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Alpaslan Türkeş Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinleri de Bozok Üniversitesi Spor Şenlikleri açılış müsabakasını ilgiyle takip ederek sporcuları destekledi. Toplamda 18 gün sürecek olan Bozok Üniversitesi Spor Şenlikleri farklı dalların yer aldığı spor müsabakaları ile devam edecek.

