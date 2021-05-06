Spor sektörünü KOSGEB destekleyecek

KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel önceliklerin belirlenmesi hakkında cumhurbaşkanı kararı, resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, KOSGEB tarafından verilen hizmetler ve desteklerden yararlanacak KOBİ'lere, temel, orta ve yükseköğretimde verilen eğitimler haricindeki spor ve eğlence eğitim kursları da futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga ve benzeri eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri ilave edildi. Resmi gazetede yayınlanan bu değişiklik ile birlikte KOSGEB, spor ve eğlence eğitim kursları, spor tesislerinin işletilmesi, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni gibi sporcuların faaliyetleri, spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler ile paraşüt, delta-kanat, dalgıçlık gibi diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetlerini destek programı kapsamına aldı. Yeni ilave edilen spor sektörleri artık KOSGEB desteklerinden yararlanabilecekler. Ayrıca kendi işyerini açmak isteyen girişimciler 65 bin liraya kadar destek alabilecek. KOSGEB, destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği de sağlayacak.