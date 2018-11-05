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Spor Salonu onarımda

SORGUN Spor Salonu'nda tadilat çalışmaları başladı.

Spor Salonu onarımda

SORGUN Spor Salonu'nda tadilat çalışmaları başladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:43
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Spor Salonu onarımda

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, salondaki onarım çalışmalarının 2019 Ocak ayı başına kadar devam edeceğini belirtti. Tunçer, "İlçemizin Türkiye Voleybol Ligi 1. Grubunda mücadele eden bir voleybol takımı ile Tekerlekli Sandalye Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden bir basketbol takımı var. Şu anda bu takımlarımız antrenman  ve maçlarını Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda yapıyor. Biz her iki takımımızın da daha sağlıklı ve iyi bir ortamda çalışmalarını yapmaları için bu tamirat ve onarım işini başlattık. İhale süreci 75 gündür ve şu anda bu sürenin 20 günü geçmiştir. Çalışmalar devam ediyor" dedi. 
Salonun ısıtma sistemi yenilenirken, zeminde de bakım çalışmaları yapıldığını anlatan Tunçer, "Bunların yanında salonumuzun sıvası, boyası ve soyunma odalarının tamiratı da yapılacak. Önemli bir aksilik çıkmazsa Ocak ayı başlarına tamamlanacak ve takımlarımız bundan sonra maçlarını ilçemizde oynayacaklar" diye konuştu. 

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Spor Salonu Onarımda
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