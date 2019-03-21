Spor Salonu nihayet

Yapımına başlandıktan sonra yüklenici firmanın işi bırakması nedeniyle yapımı geciken spor salonu 2017 yılında yeniden ihale edildi. Yapımı tamamlanan Akdağmadeni ilçesi Spor Salonu’nun açılışı TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın da katılımı ile yapıldı. Törende ilçe ve bazı il yöneticileri ile sporcular, takımlar yer aldı