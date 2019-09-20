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Spor salonları bakıma alınacak

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yapılan talepler olumlu bulunarak 3 Spor Salonunda bakım ve onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

Spor salonları bakıma alınacak

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yapılan talepler olumlu bulunarak 3 Spor Salonunda bakım ve onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

20 Eylül 2019 Cuma 00:00
Spor salonları bakıma alınacak

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bakanlığa yapılan istek doğrultusunda Celal Atik Spor Salon’unun Parkelerinin değişimi ile bakım ve onarım çalışmalarının yapılması konusunda bakanlıktan onayı çıktığı ve gerekli ödeneğin sağlanacağı öğrenildi. Öte yandan Sarıkaya Spor Salon’u bakım onarım ve doğalgaz dönüşümünün yapılması ile Boğazlıyan Spor Salonunun bakımının yaptırılması için bakanlıktan gerekli izinlerin aldığı ve bu salonlar içinde ödenek beklendiği bildirildi.

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