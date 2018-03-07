Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116306
ALTIN
162.566
DOLAR
3.7993
STERLİN
5.2631
EURO
4.7127

Spor protokolü imzalandı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor Î1 Müdürlüğü ile Memur -Sen Sendikası arasında 2017 -2018 sezonu için Spor Protokolü imzalandı.

Spor protokolü imzalandı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor Î1 Müdürlüğü ile Memur -Sen Sendikası arasında 2017 -2018 sezonu için Spor Protokolü imzalandı.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
73 Okunma
Spor protokolü imzalandı

Yozgat Memur-Sen’in faaliyet gösterdiği iş kollarında çalışan üyelerine spor ve diğer serbest zaman etkinliklerine yönelik yapılacak olan sportif faaliyetler ile ilgili Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği protokolü İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’in makamında imzalandı. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, ‘’Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Memur-Sen Yozgat Şubesi ile daha önce ortaklaşa masa tenisi, futsal turnuvası ve yüzme kursu faaliyetleri düzenledik, bu sezonda istekler doğrultusunda birçok faaliyet düzenlemeyi düşünüyoruz. Protokol şartları Memur - Sen ile Müdürlüğümüz arasında belirlendi ve imzalanan protokolle mutabakata varıldı. Yapılan protokol neticesinde faaliyetlerle ile ilgili duyurular yapılarak müracaatlar başlanacak’’ dedi.
Memur Sen ve Eğitim Birsen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli ise “ Bizler sadece sendikacılık değil sosyal sendikacılık adına da faaliyetlerde düzenlemekteyiz. Üyelerimizin de sosyal faaliyetlerde bulunması açısından çalışmalarda bulunmaktayız. Bu amaç kapsamında Memur-Sen üyelerimize bir çok spor faaliyetini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile imzalanan protokol çerçevesinde düzenleyeceğiz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze de bizlere böyle bir imkân sağladıklarından dolayı teşekkür ediyor, sendika camiamız açısından bu faaliyetin yararlı olacağını düşünüyorum ileri ki dönemlerde de farklı faaliyetler düzenleyeceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgat'ı temsil edecekler
Yozgat'ı temsil edecekler
PEHLiVANLAR YOZGAT’TA
PEHLiVANLAR YOZGAT’TA
SORGUN TEKLEDi
SORGUN TEKLEDi
Hakemler tepkili
Hakemler tepkili
YOZGATSPOR TOPLANDI
YOZGATSPOR TOPLANDI
Hentbolcular hazırlanıyor
Hentbolcular hazırlanıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim