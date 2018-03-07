Spor protokolü imzalandı

Yozgat Memur-Sen’in faaliyet gösterdiği iş kollarında çalışan üyelerine spor ve diğer serbest zaman etkinliklerine yönelik yapılacak olan sportif faaliyetler ile ilgili Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği protokolü İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’in makamında imzalandı. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, ‘’Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Memur-Sen Yozgat Şubesi ile daha önce ortaklaşa masa tenisi, futsal turnuvası ve yüzme kursu faaliyetleri düzenledik, bu sezonda istekler doğrultusunda birçok faaliyet düzenlemeyi düşünüyoruz. Protokol şartları Memur - Sen ile Müdürlüğümüz arasında belirlendi ve imzalanan protokolle mutabakata varıldı. Yapılan protokol neticesinde faaliyetlerle ile ilgili duyurular yapılarak müracaatlar başlanacak’’ dedi.

Memur Sen ve Eğitim Birsen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli ise “ Bizler sadece sendikacılık değil sosyal sendikacılık adına da faaliyetlerde düzenlemekteyiz. Üyelerimizin de sosyal faaliyetlerde bulunması açısından çalışmalarda bulunmaktayız. Bu amaç kapsamında Memur-Sen üyelerimize bir çok spor faaliyetini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile imzalanan protokol çerçevesinde düzenleyeceğiz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze de bizlere böyle bir imkân sağladıklarından dolayı teşekkür ediyor, sendika camiamız açısından bu faaliyetin yararlı olacağını düşünüyorum ileri ki dönemlerde de farklı faaliyetler düzenleyeceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

