Spor öldürür mü?

Talasgücü Belediyespor müsabakasında saha içinde hatta tribünlerde olaylar çıkmamasına karşılık Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından çıkan saha içi olaylar gerekçe gösterilerek bir maç seyircisi oynama cezası verilen Yozgatspor’u Adana Büyükşehir Belediyespor müsabakasında taraftarları yalnız bırakmadı.

Kırmızı siyahlı ekibin 2-0 galibiyeti ile sonuçlanan müsabakayı stadın çevresinde bulunan Metruk evlerin çatısından ve istinat duvarının üzerinden izleyen Yozgatspor taraftarı hem ölüme meydan okurken, hem de uzaklardan takımlarına seslerini duyurmaya çalıştılar.

Yıkılmaya ramak kalmış çatıların üzerinden takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen Yozgatspor taraftarı maç sonrasında da takımlarını yanlarına çağırarak alkışladılar.

