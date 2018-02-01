Spor Okulu cıvıl cıvıl

Farklı branşlarda açılan kurslara dâhil olan öğrenciler, eğitimin yanı sıra hem eğleniyor, hem de keyifli bir tatil geçiriyor.

Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde antrenörler eşliğinde açılan Spor Okullarına yaz aylarında talebin daha da arttığı kaydedildi.

Spor Okullarında, öğrencilere antrenörler ve spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz spor yapma imkânı sunuluyor.

Spor Okuluna katılan öğrencilerin almış oldukları eğitim doğrultusunda yetenek taramasının yapılıp, yaz dönemi kurslarında yeteneklerine göre değerlendirildikleri ifade edildi.

Yetenek taramasında başarılı olan sporcuların daha sonraki dönemlerde de antrenmana tabi tutularak, yetiştirildikleri ifade edildi.