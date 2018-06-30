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SPOR OKULU AÇILDI

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen İl Spor Merkezlerinin açılışı Bozok Stadında düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

SPOR OKULU AÇILDI

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen İl Spor Merkezlerinin açılışı Bozok Stadında düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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SPOR OKULU AÇILDI

Yozgat Valisi Kemal Yurnaç, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Antrenörler, Sporcular ve sporcu velilerinin katıldığı törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer kısa bir konuşma yaptı. Güneşer, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Yozgat genelinde 11 Spor Salonu, 2 Stadyum, 17 Futbol Sahası, 3 Gençlik Merkezi, 1 Sporcu Eğitim Merkezi, 1 Yarı Olimpik Yüzme Havuzu toplamda 35 tesis ile hizmet verdiklerini söyledi. Aynı zamanda inşaatı devam eden 2 futbol sahası, 1 Gençlik Merkezinin bulunduğunu vurgulayan Güneşer, Proje çalışmaları devam eden ‘’Merkez Kamp Eğitim Merkezimiz yakın zamanda ihale aşamasına getirilecektir’’ dedi. 
Yozgat’ta şuanda 31 bin 500 lisanslı ve 11 bin faal sporcunun bulunduğunu hatırlatan Güneşer, ‘’Okulların kapanması ile öğrencilerin zamanlarını daha iyi geçirmeleri için 31 antrenörümüz ile futbol, basketbol, voleybol, badminton, tekvando, judo, cimnastik, okçuluk, güreş, halkoyunları ve yüzme branşlarında hizmet için hazırız. Bugün itibariyle ilimiz merkez ve ilçelerimizde kurslarımızı başlatıyoruz.  Bugün açılışını yapacağımız İl Spor Merkezleri yıl boyu antrenörlerimizle hizmet vermeye devam edecektir’’ diye konuştu.
Güneşer’in konuşmasının ardından Vali Kemal Yurtnaç, İl Spor Merkezlerinin açılışı için hazırlanan sembolik futbol maçının ilk vuruşunu yaparak startı verdi.
KUPA TÖRENİ DÜZENLENDİ
İl Spor Merkezleri açılış programının sonunda Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i Şampiyonu Sorgun Belediyespor’a, İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i şampiyonları Tuzkayaspor’a, Çekerek Belediyespor’a bir üst lige terfi eden Çiğdemlispor’a, U19 Futbol Lig’i şampiyonu Yozgatspor’a ve U14, U15, U16 ve  U17 ligleri şampiyonu Yemenoğlu Bozokspor’a Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç şampiyonluk kupalarını verdi. 
ÇEKİ TESLİM ETTİ
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta faaliyet gösteren 34 Amatör Spor Kulübüne verilmek üzene gönderilen 154 bir liralık çeki Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş’a teslim etti. 

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