Spor okulları bugün açılıyor

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, okul çağındaki çocuk ve gençlerin yaz tatili döneminde boş zamanlarını spor yaparak geçirmeleri amacıyla her yıl başlattıkları İl Spor Merkezleri’nin bu gün startını vereceklerini söyledi. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda İl Spor Merkezleri bünyesinde açtıkları kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin ve velilerinin katılımı ile gerçekleştirecekleri açılış tören sonrasında kursların başlayacağını ifade eden Güneşer, ‘’İl Spor Merkezleri sayasında gençlerimiz yaz tatilini spor yaparak geçirirken, dinç ve zinde da kalıyor. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Zeki, Çevik aynı zamanda ahlaklı gençlerin de yetişmesine katkı sağlıyoruz. Açtığımız kurslar ile çocuklarımızı kötü alışkanlıklarda uzat tutmaya gayret gösteriyoruz. Ayrıca gençlerin yeteneklerini tespit edip, o yeteneği ile Türk sporuna katkı sağlamasına aracılık ediyoruz. Yetenekli sporcular ile antrenörlerimiz sadece İl Spor Merkezleri’nde değil yaz tatili sonrasında da antrenmanlara davet ederek o sporu yapmasına olanak sağlıyoruz’’ dedi.

İl Spor Merkezleri’nin açılış töreni ise bugün saat 14.30’da Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilecek.

