Spor okulları bu hafta

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, ülke nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan çocuk ve gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayarak, onları zararlı alışkanlıklardan korumak sportmen bir nesil oluşturmak amacıyla her sene Yaz Spor Okullarını düzenlediklerini söyledi. 2018 İl Spor Merkezleri, Engeliler Spor Merkezleri çalışmalarının, Yaz Spor Okulları kayıtlarının başladığını dile getiren Güneşer, bu nedenle Antrenörler ile bir toplantı yaptıklarını ifade etti. Yaz spor okullarının 29 Haziran tarihi itibariyle başlayacağını hatırlatan Güneşer, Yaz Spor Okullarına kayıt yaptıran öğrencilerin ve antrenörlerin katılımı ile Rıza Kayaalp Spor Salon’unda bir tören düzenleyeceklerini ve bu tören sonrasında da spor okullarının startının verileceğini sözlerine ekledi.