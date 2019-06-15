Spor Okulları başlıyor

Sarıkaya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullarda yapılan tanıtım çalışmalarının ardından alınan kayıtlar ile Sarıkaya ilçesinde 11 branşta Yaz Spor Okulları start alacak. 5-18 yaş aralığındaki öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen yaz spor okullarında gençler istedikleri branşa kayıt yaptırabilecekler. Badminton, Hentbol, Basketbol, Masa Tenisi, Jimnastik, Satranç, Dart, Tekvando, Futbol, Tenis ve Voleybol branşlarında açılacak olan kurslara kayıt yaptıran öğrenciler 1 Temmuz tarihi itibariyle istedikleri branşta antrenmanlara başlayabilecekler.