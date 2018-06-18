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Spor Okulları başlıyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her sene okulların kapanmasının ardından İl Spor Merkezileri adı altında gerçekleştirilen yaz spor okulları start için gün sayıyor.

Spor Okulları başlıyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her sene okulların kapanmasının ardından İl Spor Merkezileri adı altında gerçekleştirilen yaz spor okulları start için gün sayıyor.

18 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Spor Okulları başlıyor

Bu ay sonunda başlayacak olan İl Spor Merkezleri için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve ilçe Müdürlükleri bünyesinde çalışan Antrenörler tarafından tanıtım çalışmaları hem okullarda hem de meydanlarda tamamlandı. Türk sporuna yeni gençlerin kazandırılması, çocukların okulların tatil olduğu dönemde kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönlendirmelerini sağlamak ve İl Spor Merkezlerine katılacak olan çocukların yetenekli olanlarını belirlemek amacıyla açılacak olan İl Spor Merkezlerine kayıtlar halen devam ediyor. İstediği branşta kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl, İlçe Müdürlüklerine veya spor salonlarında bulunan görevlilere kayıtlarını yaptırabilecekler. 

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