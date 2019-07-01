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Spor Merkezleri cıvıl cıvıl

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okulların tatil olmasının ardından her sene açılan İl Spor Merkezleri ve Engelli Spor Merkezi açılışı Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen program ile yapıldı.

Spor Merkezleri cıvıl cıvıl

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okulların tatil olmasının ardından her sene açılan İl Spor Merkezleri ve Engelli Spor Merkezi açılışı Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen program ile yapıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Spor Merkezleri cıvıl cıvıl

Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürü Rasim Parlak, Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, ASKF Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl temsilcisi Mehmet Karakoç’un da katıldığı İl Spor Merkezleri Açılışında branşlar tanıtıldı. Açılış programında konuşan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, her sene okulların tatil olmasının ardından müdürlükleri tarafından gençlere yönelik spor faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Sportif faaliyetlerin normalde yıl boyu devam ettiğini hatırlatan Parlak, ‘’Okulların tatil olmasının ardından bu sportif faaliyetlerimiz biraz daha yoğunlaşıyor. İl genelindeki bütün çocuklarımızı kapsayan İl Spor Merkezlerimiz de öğrencilerimiz istedikleri branşlarda çalışmalara katılabiliyorlar. Gençlerin yaz tatilini spor yaparak geçirmelerini ve kendi yeteneklerini ortaya çıkarmalarını amaçladığımız İl Spor Merkezlerimizde 12 branşta 37 antrenör ile kurs açtık. 1 Temmuz itibariyle de kurslarımızda öğrencilerimiz antrenman yapmaya başlayacaklar’’ dedi. Yozgat Gençlikspor ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ın konuşmasının ardından İl Spor Merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi. Program halk oyunları gösterisi ile tamamlandı. 
 

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