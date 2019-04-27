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Spor Kamuoyu yasta

SORGUN ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Sorgun Belediyespor'un uzun süre kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi ve kaleci hocası Cihan Aktaş'ın vefatı spor camiasını üzdü.

Spor Kamuoyu yasta

SORGUN ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Sorgun Belediyespor'un uzun süre kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi ve kaleci hocası Cihan Aktaş'ın vefatı spor camiasını üzdü.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Spor Kamuoyu yasta

Yozgatspor, Sorgun Belediyespor, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Futbol İl Temsilciliği, Faal Hakemler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi spor kuruluşları ve temsilcileri mesaj yayınlayarak, başsağlığı dileklerini iletti. 

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