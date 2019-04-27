Spor Kamuoyu yasta

Yozgatspor, Sorgun Belediyespor, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Futbol İl Temsilciliği, Faal Hakemler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi spor kuruluşları ve temsilcileri mesaj yayınlayarak, başsağlığı dileklerini iletti.
27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
23 Okunma
Yozgatspor, Sorgun Belediyespor, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Futbol İl Temsilciliği, Faal Hakemler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi spor kuruluşları ve temsilcileri mesaj yayınlayarak, başsağlığı dileklerini iletti.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol