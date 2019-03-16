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Spor Kamp Eğitim Merkezi Projesi

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından ‘Spor Kamp Eğitim Merkezi’ adı altında bir proje hazırlanarak Yozgatlı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sunulacağı bildirildi.

Spor Kamp Eğitim Merkezi Projesi

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından ‘Spor Kamp Eğitim Merkezi’ adı altında bir proje hazırlanarak Yozgatlı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sunulacağı bildirildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Spor Kamp Eğitim Merkezi Projesi

ASKF Başkanı Hakan Bektaş, federasyon olarak bir proje hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi. Şuanda taslak halinde olan projeyi detaylandıracaklarını dile getiren Bektaş, ‘’Spor Kamp Eğitim Merkezi başlığı altındaki projemizi detaylandırarak Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a ileteceğiz. Sporcuların kalacağı yerler. Nizami hentbol, basketbol sahaları olacak. Kamp yapılabilecek şekilde en az dört tane nizami doğal çim futbol sahaları. Gerekiyorsa spor turizmini arttırabilmek için tenis kortları, mini golf sahaları ile ilgili bir çalışmamız var. Otelleri, konferans salonları ile birlikte bir çalışmanın hazırlığını yapıyoruz. Genç kardeşlerimizi bu eğitim merkezimize kazandıracağız. Diğer zamanlarda ise üst liglerde kamp yapacak olan futbol, voleybol, hentbol, basketbol takımlarımıza kamp imkanı sağlayacak bir proje. Bunların memleketimize kazandırılması lazım. Zor şeyler değil. 300 kişinin yatabileceği konferans salonu ile bir otel, 4 tane nizami futbol sahası, bir tane nizami spor salonunu yapmanın çok zor şeyler olmadığını düşünüyorum. Bu memleketin büyükleri gerçekten saygı duyulacak insanlar. Onlarda bu konuya hassasiyet gösterecekleri inancındayız’’ dedi. 

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