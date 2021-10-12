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Spor haftasında tenis turnuvası

Yozgat Tenis Kulübü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

12 Ekim 2021 Salı 00:22
Spor haftasında tenis turnuvası

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen turnuva sonrasında Sedat Tuygun ve Eren Akbuğa ikilisi şampiyon oldu. Yozgat Bozok Üniversitesi tenis kortunda gerçekleştirilen turnuvada tüm rakiplerini yenen Eren Akbuğa ve Sedat Tuygun ikilisi şampiyonluğa ulaşırken tribünlerden de destek gördüler. Yozgat Bozok Üniversitesi Tenis Kortu’nda gerçekleştirilen çiftler tenis turnuvasında şampiyonluğa ulaşan Sedat Tuygun ve Eren Akbuğa’ya madalyalarını Kulüp Başkanı Hakan Keles verdi. Yozgat Tenis Kulübü Başkanı Hakan Keles, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde Amatör Spor Haftası etkinliklerinin 4-10 Ekim tarihleri arasında düzenlendiğini söyledi. Kulüp Başkanı Keles, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmanın amaçlandığına dikkat çekti.  Yozgat Tenis Kulübü olarak her yaştan vatandaşları spora yönlendirilmesi ve farklı dallarda sporun tanıtılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir turnuva düzenlediklerini dile getiren Keleş, çiftler tenis turnuvasını gerçekleştirdiklerini aktardı. Kulüp Başkanı Keles, ‘’Tenis sporu her yaştan insanın yapabileceği eğlenceli ve rekabet içeren bir spordur. Kulüp olarak Yozgat ilinde tenis sporunun tanıtımına ve her yaş grubundan insana tenis oynatmaya çaba harcamaktayız. Gün geçtikçe bu hedefimize daha da yaklaşıyoruz. Amatör Spor Haftası kapsamında da tenis sporunun tanıtımı ve icrası amacıyla bir turnuva düzenledik. Sporcu ve seyirci olarak katılım sağlayan herkese kulüp yönetimi adına teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.
Yozgat’ta 2018 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Keles,  tenis sporunu tanıtmak, sevdirmek, tenis sporunu yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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