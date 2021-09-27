Spor Haftası etkinliklerine devam

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ın da katıldığı etkinliklerde çocuklar ve aileleri çeşitli branşlarda faaliyetlere yaptılar. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan halk oyunları ekibi katılımcılara gösteri yaparken, spor vadisinde bulunan halı sahada ise çocuklar futbol oynayıp gönüllerinde eğlendiler. Katılımcılara çiğ köfte ikram edildiği etkinlikte Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse halı sahada penaltı atışları yaptı. 2020 yılından itibaren Avrupa Birliği ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak her yıl, 23-30 Eylül tarihleri arasında “Avrupa Spor Haftası” olarak ilan edilerek, toplumda hareketlilik bilinci ile spora teşvik edici çeşitli sportif faaliyetlerle kutlanmakta bu kapsamda Yozgat’ta da bir dizi etkinlikler düzenlenmekte. Spor Salonlarından ve açık havada şenlik şeklinde kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinliklerine öğrenciler ve velileri de yoğun ilgi gösteriyor.