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Spor Haftası etkinlikleri sürüyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında il genelinde sportif faaliyetler devam ediyor.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:18
Spor Haftası etkinlikleri sürüyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttırmak amacıyla kutlanmaya başlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Yozgat’ta il genelinde çeşitli sportif aktiviteler düzenleniyor. Yozgat'ta il merkezinde Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde kapsamında Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde basketbol antrenmanları, Cimnastik Antrenörü Mevlüt Öz kapsamında Cimnastik antrenmanları ve Atletizm antrenmanları devam ediyor. Akdağmadeni ilçesinde ise güreş, Kick-Boks, Wushu ve Basketbol antrenmanları yapılıyor.

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