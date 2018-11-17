SPOR DOLU HAFTA SONU

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın sahasında saat 14.00’da Havza Belediyespor’u konuk edecek. Hentbol Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor ise yarın lider Şırnak GHSİMspor takımı ile Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 13.00’da karşı karşıya gelirken, bayanlar İkinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 15.00’da lider Gölbaşı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Voleybol Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 15.00’da lider Palandöken Belediyespor ile karşı karşıya gelirken, bu müsabakadan hemen önce saat 11.30’da Tekerlekli Sandalye Bölgesel Lig B grubunda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.