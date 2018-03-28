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Spor değerlendirmesi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Antrenörler ile spor değerlendirmesi yaptı.

Spor değerlendirmesi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Antrenörler ile spor değerlendirmesi yaptı.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Spor değerlendirmesi

Güneşer, Şube Müdürü Hasan Bağçeci’nin de katıldığı toplantıda müdürlükleri bünyesinde çalışan Antrenörler ile birlikte değerlendirme toplantısı yaptı. 2017 yılında yapılan sportif faaliyetler ile halen devam eden faaliyetlerin konuşulduğu toplantıda İl Müdürü Güneşer, ‘’Antreler ile her fırsatta bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi. Antrenörler ile yaptıkları toplantıda çalışmalarına başladıkları geleneksel çocuk oyunlarını, geçen yılın değerlendirmesini, sporcu sayısı, okul sporlarında yapılacak faaliyetler ile Gençlik haftası etkinliklerinde yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Bu senenin sporcu sayısını açısından ve sportif faaliyetler kapsamında dolu dolu bir yıl olması için çalışmaktayız. Bunun için de Antrenörlerimize büyük işler düşüyor. Okullarda yapacağımız taramalar ve tanıtımlar neticesinde çocuklarımızı, gençlerimizi spora yönlendirmek onların yetenekli oldukları branşlarda Türk sporuna hizmet etmelerini sağlamak istiyoruz’’ dedi. 

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