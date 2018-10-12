Spor değerlendirildi

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan ilçe müdürleri ile 8-14 Ekim Amatör Spor Haftası ve 2017-2018 Okul Sporları faaliyetleri ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi yapılırken toplantının öncelikli gündem maddesi sporu daha fazla kitleye ulaştırmak oldu. Toplantıda sırayla söz alan Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürü ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü kendi alanlarıyla ilgili bilgiler vererek soruları yanıtladı. Ayrıca yeteneklerin keşfi spora yönlendirme projesi hakkında ve Okul Sporları Sistemi ve Sporcu Bilgi Sistemi hakkında da İlçe Müdürlerine bilgilendirme sunumu yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer toplantıda yaptığı konuşmada, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında yapılacak olan okul spor faaliyetlerine katılacak okul ve sporcu sayısının artırılmasının gerektiğini söyledi. Yapılacak spor faaliyetlerine her türlü desteğin verildiğini ve verilmeye devam edeceğini belirten Güneşer ‘’Hedefimiz daha fazla kişiye ulaşarak gizli yetenekleri keşfetmek ve onları spora kazandırmaktır. Bu konuda İlçelerimizde sizlere de büyük iş düşüyor. Size her türlü desteği vereceğimizi belirtiyoruz, sizlerin de bu konuda gayretlerinizi bekliyoruz. Ayrıca 8-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Amatör Spor Haftası etkinliklerinin de bir şenlik havasında düzenlenerek çok sayıda sporcuyu kazanmamız gerekli’’ dedi.